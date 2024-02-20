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Капризов поднялся на 17 позиций в бомбардирской гонке НХЛ после матча с «Ванкувером»

Капризов поднялся на 17 позиций в бомбардирской гонке НХЛ после матча с «Ванкувером»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поднялся на 21-е место в гонке бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
10 : 7
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Коул (Майерс, Зутер) – 02:51     0:2 Миллер (Юульсен) – 13:21     1:2 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 19:10     1:3 Петтерссон (Хёгландер, Линдхольм) – 25:37     1:4 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 29:24 (pp)     2:4 Болди (Эрикссон Эк, Меррилл) – 31:00     2:5 Миллер (Зутер) – 34:30     3:5 Цуккарелло (Капризов, Эрикссон Эк) – 39:27 (pp)     4:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Хартман) – 40:29 (pp)     5:5 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 41:23 (pp)     6:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 41:44 (pp)     7:5 Росси (Луккини, Леттьери) – 44:48     8:5 Капризов (Болди) – 45:12     8:6 Задоров (Миллер, Зутер) – 48:26     8:7 Бёзер (Хьюз, Гронек) – 57:52     9:7 Бродин (Эрикссон Эк) – 58:53     10:7 Капризов – 59:58    

Напомним, в матче с «Ванкувер Кэнакс» (10:7) российский форвард забил три гола и сделал три результативные передачи. Теперь на его счету 57 очков в регулярном чемпионате, что позволило ему подняться на 21-е место, сравнявшись с Мэтью Барзалом, Себастьяном Ахо и Брейденом Пойнтом.

Примечательно, что до начала матча Капризов занимал 38-е место в гонке бомбардиров, набрав 51 очко.

Лидером гонки бомбардиров НХЛ является российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого 94 очка. Ближайшим преследователем россиянина является Натан Маккиннон (91).

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