Капризов поднялся на 17 позиций в бомбардирской гонке НХЛ после матча с «Ванкувером»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поднялся на 21-е место в гонке бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
10 : 7
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Коул (Майерс, Зутер) – 02:51 0:2 Миллер (Юульсен) – 13:21 1:2 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 19:10 1:3 Петтерссон (Хёгландер, Линдхольм) – 25:37 1:4 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 29:24 (pp) 2:4 Болди (Эрикссон Эк, Меррилл) – 31:00 2:5 Миллер (Зутер) – 34:30 3:5 Цуккарелло (Капризов, Эрикссон Эк) – 39:27 (pp) 4:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Хартман) – 40:29 (pp) 5:5 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 41:23 (pp) 6:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 41:44 (pp) 7:5 Росси (Луккини, Леттьери) – 44:48 8:5 Капризов (Болди) – 45:12 8:6 Задоров (Миллер, Зутер) – 48:26 8:7 Бёзер (Хьюз, Гронек) – 57:52 9:7 Бродин (Эрикссон Эк) – 58:53 10:7 Капризов – 59:58
Напомним, в матче с «Ванкувер Кэнакс» (10:7) российский форвард забил три гола и сделал три результативные передачи. Теперь на его счету 57 очков в регулярном чемпионате, что позволило ему подняться на 21-е место, сравнявшись с Мэтью Барзалом, Себастьяном Ахо и Брейденом Пойнтом.
Примечательно, что до начала матча Капризов занимал 38-е место в гонке бомбардиров, набрав 51 очко.
Лидером гонки бомбардиров НХЛ является российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого 94 очка. Ближайшим преследователем россиянина является Натан Маккиннон (91).
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