Капризов поднялся на 17 позиций в бомбардирской гонке НХЛ после матча с «Ванкувером»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поднялся на 21-е место в гонке бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в матче с «Ванкувер Кэнакс» (10:7) российский форвард забил три гола и сделал три результативные передачи. Теперь на его счету 57 очков в регулярном чемпионате, что позволило ему подняться на 21-е место, сравнявшись с Мэтью Барзалом, Себастьяном Ахо и Брейденом Пойнтом.

Примечательно, что до начала матча Капризов занимал 38-е место в гонке бомбардиров, набрав 51 очко.

Лидером гонки бомбардиров НХЛ является российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого 94 очка. Ближайшим преследователем россиянина является Натан Маккиннон (91).