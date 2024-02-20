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«Миннесота» забила самые быстрые шесть голов в истории НХЛ за последние 25 лет

«Миннесота» забила самые быстрые шесть голов в истории НХЛ за последние 25 лет
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«Миннесота Уайлд» забросила самые быстрые шесть шайб в истории НХЛ за последние 25 лет. В матче регулярного чемпионата команда обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счётом 10:7.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
10 : 7
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Коул (Майерс, Зутер) – 02:51     0:2 Миллер (Юульсен) – 13:21     1:2 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 19:10     1:3 Петтерссон (Хёгландер, Линдхольм) – 25:37     1:4 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 29:24 (pp)     2:4 Болди (Эрикссон Эк, Меррилл) – 31:00     2:5 Миллер (Зутер) – 34:30     3:5 Цуккарелло (Капризов, Эрикссон Эк) – 39:27 (pp)     4:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Хартман) – 40:29 (pp)     5:5 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 41:23 (pp)     6:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 41:44 (pp)     7:5 Росси (Луккини, Леттьери) – 44:48     8:5 Капризов (Болди) – 45:12     8:6 Задоров (Миллер, Зутер) – 48:26     8:7 Бёзер (Хьюз, Гронек) – 57:52     9:7 Бродин (Эрикссон Эк) – 58:53     10:7 Капризов – 59:58    

«Миннесоте» удалось забить шесть голов за 5 минут 45 секунд. В последний раз быстрее удавалось забить шесть голов одной команде за матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», который сделал это за 4 минуты 47 секунд в 1999 году.

Рекорд по этому показателю принадлежит «Монреаль Канадиенс», которому удалось забросить шесть шайб за 4 минуты 24 секунды в 1982 году.

Напомним, в матче с «Ванкувером» российский нападающий Кирилл Капризов набрал шесть очков, забив три гола и сделав три результативные передачи. Благодаря этому команда поднялась на 17 позиций в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 58 очков. Теперь россиянин занимает 21-е место.

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