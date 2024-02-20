«Миннесота» забила самые быстрые шесть голов в истории НХЛ за последние 25 лет

«Миннесота Уайлд» забросила самые быстрые шесть шайб в истории НХЛ за последние 25 лет. В матче регулярного чемпионата команда обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счётом 10:7.
«Миннесоте» удалось забить шесть голов за 5 минут 45 секунд. В последний раз быстрее удавалось забить шесть голов одной команде за матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», который сделал это за 4 минуты 47 секунд в 1999 году.
Рекорд по этому показателю принадлежит «Монреаль Канадиенс», которому удалось забросить шесть шайб за 4 минуты 24 секунды в 1982 году.
Напомним, в матче с «Ванкувером» российский нападающий Кирилл Капризов набрал шесть очков, забив три гола и сделав три результативные передачи. Благодаря этому команда поднялась на 17 позиций в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 58 очков. Теперь россиянин занимает 21-е место.
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