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Три очка Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Аризону»

Три очка Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Аризону»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 02:12 (pp)     1:1 Бьюгстад (Круз, Дамба) – 04:15     1:2 Янмарк (Кулак, Деарне) – 06:07     2:2 Келлер (Шмальц, Дурзи) – 22:53 (pp)     3:2 Бьюгстад (Келлер) – 30:52     3:3 Кейн (Бушар, Экхольм) – 44:28     3:4 Хайман (Экхольм, Бушар) – 44:54     3:5 Кейн (Маклауд, Драйзайтль) – 46:31     3:6 Фёгеле (Макдэвид, Драйзайтль) – 58:51    

В составе победителей забивали Леон Драйзайтль, Маттиас Янмарк, Эвандер Кейн и Зак Хайман (дважды) и Уоррен Фёгеле. Также на счету Драйзайтля две результативные передачи.

В составе «Аризоны» дубль оформил Ник Бьюгстад и ещё один гол в свой актив записал Клейтон Келлер.

Таким образом, «Эдмонтон» одержал третью победу за последние четыре матча. «Аризона», в свою очередь, потерпела десятое поражение кряду.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с Бостон Брюинз», а «Аризона» проведёт матч с «Торонто Мэйпл Лифс». Оба матча пройдут 22 февраля.

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