Три очка Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Аризону»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Леон Драйзайтль, Маттиас Янмарк, Эвандер Кейн и Зак Хайман (дважды) и Уоррен Фёгеле. Также на счету Драйзайтля две результативные передачи.

В составе «Аризоны» дубль оформил Ник Бьюгстад и ещё один гол в свой актив записал Клейтон Келлер.

Таким образом, «Эдмонтон» одержал третью победу за последние четыре матча. «Аризона», в свою очередь, потерпела десятое поражение кряду.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с Бостон Брюинз», а «Аризона» проведёт матч с «Торонто Мэйпл Лифс». Оба матча пройдут 22 февраля.