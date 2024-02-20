Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам за один период

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов повторил рекорд франшизы по голам за один период в матче НХЛ.

Напомним, в матче с «Ванкувер Кэнакс» Капризов оформил хет-трик в третьем периоде. Примечательно, что Капризову уже удавалось забить три гола в одном периоде в матче с «Аризоной», который прошёл в декабре 2021 года.

Также в 2016 году три шайбы за период забрасывал Зак Паризе, а в 2017 году это удалось сделать Джейсону Цукеру.

Отметим, в матче с «Ванкувером» Капризов также сделал три результативные передачи и поднялся на 17 позиций в гонке бомбардиров НХЛ. Теперь счету россиянина 57 очков в регулярном чемпионате, что позволило ему подняться на 21-е место, сравнявшись с Мэтью Барзалом, Себастьяном Ахо и Брейденом Пойнтом.