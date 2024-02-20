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Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по очкам за один период

Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по очкам за один период
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 10:7.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил три гола и сделал три результативные передачи. Россиянин повторил клубный рекорд по очкам за один период (4), установленный Кевином Фиалой.

Напомним, Капризов также стал третьим российским хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 6 очков за одну встречу. Ранее это удалось Сергею Макарову (сезон-1989/90) и Никите Кучерову (сезон-2023/24).

На данный момент «Миннесота» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков. «Ванкувер» находится на первом месте на Западе, записав в свой актив 80 очков.

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