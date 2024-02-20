«Уайлд» установили рекорд франшизы по количеству заброшенных шайб за один период

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 10:7.

После двух периодов хозяева уступали 3:5, однако в заключительной 20-минутке отправили в ворота соперников семь шайб. Это рекорд в истории «Уайлд» по количеству голов за один период. Предыдущий рекорд был установлен 22 февраля 2015 года в игре с «Даллас Старз» (6:2), когда все свои шесть шайб «Миннесота» забросила в третьем периоде.

Напомним, российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счёт в этой встрече 6 (3+3) очков.

«Уайлд» набрали 58 очков и делят с «Нэшвилл Предаторз» девятое место в турнирной таблице Западной конференции.