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«Уайлд» установили рекорд франшизы по количеству заброшенных шайб за один период

«Уайлд» установили рекорд франшизы по количеству заброшенных шайб за один период
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 10:7.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

После двух периодов хозяева уступали 3:5, однако в заключительной 20-минутке отправили в ворота соперников семь шайб. Это рекорд в истории «Уайлд» по количеству голов за один период. Предыдущий рекорд был установлен 22 февраля 2015 года в игре с «Даллас Старз» (6:2), когда все свои шесть шайб «Миннесота» забросила в третьем периоде.

Напомним, российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счёт в этой встрече 6 (3+3) очков.

«Уайлд» набрали 58 очков и делят с «Нэшвилл Предаторз» девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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19 февраля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
10 : 7
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Коул (Майерс, Зутер) – 02:51     0:2 Миллер (Юульсен) – 13:21     1:2 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 19:10     1:3 Петтерссон (Хёгландер, Линдхольм) – 25:37     1:4 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 29:24 (pp)     2:4 Болди (Эрикссон Эк, Меррилл) – 31:00     2:5 Миллер (Зутер) – 34:30     3:5 Цуккарелло (Капризов, Эрикссон Эк) – 39:27 (pp)     4:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Хартман) – 40:29 (pp)     5:5 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 41:23 (pp)     6:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 41:44 (pp)     7:5 Росси (Луккини, Леттьери) – 44:48     8:5 Капризов (Болди) – 45:12     8:6 Задоров (Миллер, Зутер) – 48:26     8:7 Бёзер (Хьюз, Гронек) – 57:52     9:7 Бродин (Эрикссон Эк) – 58:53     10:7 Капризов – 59:58    
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