Эрикссон Эк — о 17 шайбах в матче с «Ванкувером»: это похоже на матч канадской молодёжки
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Ванкувер Кэнакс» (10:7), который стал самым результативным в нынешнем сезоне.
«Это похоже на игру молодёжной сборной Канады со всем этим множеством шайб. Я уверен, что для болельщиков этот матч стал настоящим зрелищем, но не могу сказать насчёт тренеров», — приводит слова Эрикссона Эка официальный сайт НХЛ.
Напомним, этот матч стал первым за 31 год, в котором сразу два игрока одной команды набрали по шесть очков. В составе «Миннесоты» это сделали Эрикссон Эк (3+3) и Кирилл Капризов (3+3).
«Уайлд» набрали 58 очков и делят с «Нэшвилл Предаторз» девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
10 : 7
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Коул (Майерс, Зутер) – 02:51 0:2 Миллер (Юульсен) – 13:21 1:2 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 19:10 1:3 Петтерссон (Хёгландер, Линдхольм) – 25:37 1:4 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 29:24 (pp) 2:4 Болди (Эрикссон Эк, Меррилл) – 31:00 2:5 Миллер (Зутер) – 34:30 3:5 Цуккарелло (Капризов, Эрикссон Эк) – 39:27 (pp) 4:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Хартман) – 40:29 (pp) 5:5 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 41:23 (pp) 6:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 41:44 (pp) 7:5 Росси (Луккини, Леттьери) – 44:48 8:5 Капризов (Болди) – 45:12 8:6 Задоров (Миллер, Зутер) – 48:26 8:7 Бёзер (Хьюз, Гронек) – 57:52 9:7 Бродин (Эрикссон Эк) – 58:53 10:7 Капризов – 59:58
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