Эрикссон Эк — о 17 шайбах в матче с «Ванкувером»: это похоже на матч канадской молодёжки

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Ванкувер Кэнакс» (10:7), который стал самым результативным в нынешнем сезоне.

«Это похоже на игру молодёжной сборной Канады со всем этим множеством шайб. Я уверен, что для болельщиков этот матч стал настоящим зрелищем, но не могу сказать насчёт тренеров», — приводит слова Эрикссона Эка официальный сайт НХЛ.

Напомним, этот матч стал первым за 31 год, в котором сразу два игрока одной команды набрали по шесть очков. В составе «Миннесоты» это сделали Эрикссон Эк (3+3) и Кирилл Капризов (3+3).

«Уайлд» набрали 58 очков и делят с «Нэшвилл Предаторз» девятое место в турнирной таблице Западной конференции.