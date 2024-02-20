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20 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ

Сумасшедшие 17 голов в матче «Миннесоты», обращение Месси к китайцам. Главное к утру
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Шесть очков российского нападающего Кирилла Капризова помогли «Миннесоте Уайлд» обыграть «Ванкувер Кэнакс» со счётом 10:7, нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обратился к китайским болельщикам на фоне обвинений в неуважении к их стране, полузащитник Йозуа Киммих принял решение покинуть «Баварию». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Шесть очков Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Ванкувер» в матче с 17 голами.
  2. Месси записал обращение к китайским болельщикам на фоне обвинений в неуважении к Китаю.
  3. Киммих принял решение покинуть «Баварию» — Bild.
  4. Дарья Касаткина потерпела поражение от 60-й ракетки мира на старте турнира в Дубае.
  5. «Бавария» рассматривает Сульшера в качестве временного тренера — Плеттенберг.
  6. Кирилл Капризов впервые в карьере набрал шесть очков в одном матче НХЛ.
  7. 24 сейва Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Оттаву». Кучеров — без очков.
  8. Михаил Мудрик из-за неподобающего поведения может покинуть «Челси».
  9. Матч «Миннесота» — «Ванкувер» с 17 голами стал самым результативным в сезоне НХЛ.
  10. Осуждённый во Франции болельщик Косов вернулся в Россию.
  11. Тренер «Зенита» Семак прокомментировал сорвавшийся трансфер Тикнизяна.
  12. «Жирона» снова проиграла в Ла Лиге и отстала от «Реала» на шесть очков.
  13. «Барселона» рассчитывает подписать Кварацхелию за € 100 млн.
Все результаты игрового дня НХЛ 20 февраля
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