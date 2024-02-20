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Сумасшедшие 17 голов в матче «Миннесоты», обращение Месси к китайцам. Главное к утру

Шесть очков российского нападающего Кирилла Капризова помогли «Миннесоте Уайлд» обыграть «Ванкувер Кэнакс» со счётом 10:7, нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обратился к китайским болельщикам на фоне обвинений в неуважении к их стране, полузащитник Йозуа Киммих принял решение покинуть «Баварию». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».