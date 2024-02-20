Драйзайтль вышел на шестое место в истории «Эдмонтона» по количеству игр с 3+ очками
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Этой ночью в Темпе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Эдмонтон Ойлерз» (3:6).
Нападающий гостей Леон Драйзайтль отметился в этой встрече голом и результативной передачей.
Таким образом, этот матч стал 87-м для немца за карьеру в НХЛ, в котором он набрал не менее трёх очков. По этому показателю он вышел на чистое шестое место в истории «Эдмонтона», обойдя Пола Коффи (86).
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 28-летнего Драйзайтля 68 (27+41) очков в 52 играх.
«Нефтяники» одержали вторую победу подряд, набрали 67 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Эдмонтон» 22 февраля примет дома «Бостон Брюинз».
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 02:12 (pp) 1:1 Бьюгстад (Круз, Дамба) – 04:15 1:2 Янмарк (Кулак, Деарне) – 06:07 2:2 Келлер (Шмальц, Дурзи) – 22:53 (pp) 3:2 Бьюгстад (Келлер) – 30:52 3:3 Кейн (Бушар, Экхольм) – 44:28 3:4 Хайман (Экхольм, Бушар) – 44:54 3:5 Кейн (Маклауд, Драйзайтль) – 46:31 3:6 Фёгеле (Макдэвид, Драйзайтль) – 58:51
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