Драйзайтль вышел на шестое место в истории «Эдмонтона» по количеству игр с 3+ очками

Этой ночью в Темпе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Эдмонтон Ойлерз» (3:6).

Нападающий гостей Леон Драйзайтль отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, этот матч стал 87-м для немца за карьеру в НХЛ, в котором он набрал не менее трёх очков. По этому показателю он вышел на чистое шестое место в истории «Эдмонтона», обойдя Пола Коффи (86).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 28-летнего Драйзайтля 68 (27+41) очков в 52 играх.

«Нефтяники» одержали вторую победу подряд, набрали 67 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Эдмонтон» 22 февраля примет дома «Бостон Брюинз».