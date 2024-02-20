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Безголевая серия Коннора Макдэвида достигла шести матчей

Безголевая серия Коннора Макдэвида достигла шести матчей
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Недавно завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Звёздный канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отличился по ходу матча двумя результативными передачами, однако забросить шайбу снова не сумел. Таким образом, безголевая серия канадца достигла уже шести матчей. В последний раз Макдэвид поражал ворота соперника 7 февраля в гостевой встрече с «Вегасом» (1:3), с тех пор канадец отмечается лишь ассистами.

За последние шесть встреч, в которых Макдэвид не сумел забить ни одной шайбы, он стал автором целых 15 голевых передач.

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