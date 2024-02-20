Монахан превзошёл рекорд Ковальчука в истории франшизы «Трэшерз/Джетс»
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В Калгари (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Виннипег Джетс» (6:3).
Нападающий гостей Шон Монахан оформил в этой встрече натуральный хет-трик в первом периоде. Канадец забросил три шайбы с интервалом в 5:17. Это самый быстрый натуральный хет-трик в истории франшизы «Трэшерз/Джетс». Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Илье Ковальчуку, который 11 ноября 2005 года, выступая за «Атланту Трэшерз», забросил три шайбы подряд с интервалом 7:10.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Монахана, с учётом его выступлений за «Монреаль Канадиенс», 39 (17+22) очка в 55 матчах.
«Виннипег» остался с 71 очком и занимает четвёртое место в таблице Западной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Чюлингтон – 04:19 1:1 Монахан (Коннор, Виларди) – 06:07 (pp) 1:2 Монахан (Демело, Моррисси) – 06:49 1:3 Монахан (Виларди, Коннор) – 11:24 (pp) 2:3 Коулман (Манджапане, Баклунд) – 14:09 3:3 Кадри (Уигар, Юбердо) – 24:58 (pp) 4:3 Юбердо (Андерссон, Шарангович) – 36:06 5:3 Манджапане (Кадри) – 53:18 6:3 Кадри (Андерссон) – 58:03
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