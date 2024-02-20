Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Монахан превзошёл рекорд Ковальчука в истории франшизы «Трэшерз/Джетс»

Монахан превзошёл рекорд Ковальчука в истории франшизы «Трэшерз/Джетс»
Комментарии

В Калгари (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Виннипег Джетс» (6:3).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Нападающий гостей Шон Монахан оформил в этой встрече натуральный хет-трик в первом периоде. Канадец забросил три шайбы с интервалом в 5:17. Это самый быстрый натуральный хет-трик в истории франшизы «Трэшерз/Джетс». Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Илье Ковальчуку, который 11 ноября 2005 года, выступая за «Атланту Трэшерз», забросил три шайбы подряд с интервалом 7:10.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Монахана, с учётом его выступлений за «Монреаль Канадиенс», 39 (17+22) очка в 55 матчах.

«Виннипег» остался с 71 очком и занимает четвёртое место в таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Чюлингтон – 04:19     1:1 Монахан (Коннор, Виларди) – 06:07 (pp)     1:2 Монахан (Демело, Моррисси) – 06:49     1:3 Монахан (Виларди, Коннор) – 11:24 (pp)     2:3 Коулман (Манджапане, Баклунд) – 14:09     3:3 Кадри (Уигар, Юбердо) – 24:58 (pp)     4:3 Юбердо (Андерссон, Шарангович) – 36:06     5:3 Манджапане (Кадри) – 53:18     6:3 Кадри (Андерссон) – 58:03    
Материалы по теме
Хеллебайк вышел на 8-е место в истории НХЛ по серии с тремя или менее пропущенными шайбами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android