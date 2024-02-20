Монахан превзошёл рекорд Ковальчука в истории франшизы «Трэшерз/Джетс»

В Калгари (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Виннипег Джетс» (6:3).

Нападающий гостей Шон Монахан оформил в этой встрече натуральный хет-трик в первом периоде. Канадец забросил три шайбы с интервалом в 5:17. Это самый быстрый натуральный хет-трик в истории франшизы «Трэшерз/Джетс». Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Илье Ковальчуку, который 11 ноября 2005 года, выступая за «Атланту Трэшерз», забросил три шайбы подряд с интервалом 7:10.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Монахана, с учётом его выступлений за «Монреаль Канадиенс», 39 (17+22) очка в 55 матчах.

«Виннипег» остался с 71 очком и занимает четвёртое место в таблице Западной конференции.