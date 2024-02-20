Патрик Кейн — третий американец в истории НХЛ с 800 ассистами
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Этой ночью в Сиэтле (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» уступил «Детройт Ред Уингз» (3:4 ОТ).
Звёздный нападающий гостей Патрик Кейн отметился в этой встрече результативной передачей.
Таким образом, этот ассист стал 800-м для 35-летнего американца за карьеру в сильнейшей лиге мира. Он стал третьим представителем США в истории НХЛ, которому удалось преодолеть данную отметку. Ранее это сделали Фил Хаусли (894) и Майк Модано (813).
Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кейна 23 (9+14) очка в 24 матчах. Отметим, что прошлым летом трёхкратный обладатель Кубка Стэнли перенёс операцию на бедре и вернулся к матчам только в начале декабря, подписав контракт с «Ред Уингз».
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 23:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Зайдер (Кейн, Дебринкэт) – 13:30 1:1 Макканн (Данн, Бураковски) – 18:32 (pp) 1:2 Рэймонд (Комфер, Питри) – 27:18 2:2 Макканн (Олексяк, Борген) – 30:51 2:3 Спронг (Фишер) – 35:58 3:3 Шварц (Гурд, Борген) – 47:25 3:4 Шьяро (Ларкин, Рэймонд) – 61:07
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