Патрик Кейн — третий американец в истории НХЛ с 800 ассистами

Этой ночью в Сиэтле (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» уступил «Детройт Ред Уингз» (3:4 ОТ).

Звёздный нападающий гостей Патрик Кейн отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, этот ассист стал 800-м для 35-летнего американца за карьеру в сильнейшей лиге мира. Он стал третьим представителем США в истории НХЛ, которому удалось преодолеть данную отметку. Ранее это сделали Фил Хаусли (894) и Майк Модано (813).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кейна 23 (9+14) очка в 24 матчах. Отметим, что прошлым летом трёхкратный обладатель Кубка Стэнли перенёс операцию на бедре и вернулся к матчам только в начале декабря, подписав контракт с «Ред Уингз».