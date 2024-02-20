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Пчеляков: если не будет перемен, «Барыс» будет аутсайдером и в следующем сезоне

Пчеляков: если не будет перемен, «Барыс» будет аутсайдером и в следующем сезоне
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Бывший игрок сборной Казахстана Андрей Пчеляков заявил о необходимости перемен в астанинском «Барысе» для повышения качества игры в следующем сезоне.

«Барысу» надо грамотно заниматься формированием команды на следующий сезон, чтобы такого больше не происходило. Если не будет перемен в финансовой сфере, в формировании и усилении команды, если не будет доверия к тренерскому штабу — статус аутсайдера может и на следующий сезон прилипнуть», — приводит слова Пчелякова Sports.kz.

Клуб из столицы Казахстана в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 65 матчей, в которых набрал 48 очков. «Барыс» находится на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечным Олега Болякина в регулярке осталось провести три домашних матча.

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