И. Григоренко: критика диванных экспертов была лучшей мотивацией для «Лады»

Советник генерального директора «Лады», обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался о выходе тольяттинского клуба в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024. Напомним, команда вышла в плей-офф впервые за 15 лет.

«Я бы не сказал, что мы решили главную задачу всего сезона. Мы — максималисты, идём шаг за шагом. Теперь наш ориентир — прошлогодний „Адмирал“, который вопреки всем прогнозам выиграл первый раунд плей-офф. За счёт сплочённой работы всех структур клуба мы избежали какого-то аврала по ходу сезона. Поэтому путёвка „Лады“ в плей-офф и не вызвала никаких вопросов. Диванные эксперты сопровождали нас весь чемпионат — и их критика была для команды лучшей мотивацией», — сказал Григоренко в интервью Russia-Hockey.ru.

«Лада» с 72 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече тольяттинцы сыграют в Новосибирске с местной «Сибирью». Встреча состоится сегодня, 20 февраля, и начнётся в 15:30 мск.