«Мы умеем забивать». Шаров — о безголевой серии «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров высказался о безголевой серии команды. Напомним, эта серия уфимского клуба закончилась на отметке 177 минут и 3 секунды. Ранее они не могли поразить ворота ярославского «Локомотива» и санкт-петербургского СКА (0:2), потерпев два сухих поражения кряду.

«То, что мы два матча до этого не могли забить, нисколько не довлело на команду. Бывают такие игры, когда соперник очень хорошо действует в обороне. Мы понимали, что можем и умеем забивать, поэтому не думаю, что нас это волновало. Классно забили [в игре с „Динамо“] и повели в счёте. Нужно было доводить дело до победы, но соперник тоже хотел выиграть, поэтому так получилось», — сказал Шаров в интервью «РБ Спорт».

Напомним, накануне в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1, которая стала для них шестой кряду.