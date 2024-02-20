«Хорошая попытка, но не сегодня». В «Динамо» ответили гендиректору «Салавата»

Вчера, 19 февраля, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» нанесло поражение «Салавату Юлаеву». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Алексея Кудашова. Это поражение стало третьим кряду для уфимской команды.

Второе поражение в этой неудачной серии «Салават» потерпел в Ярославле, после чего в телеграм-канале гендиректора уфимского клуба Рината Баширова появился следующий пост: «Не расстраиваемся. Сейчас на местном автобусе в аэропорт, потом самолётом в МСК. Там ждёт нас победа».

После завершения матча в Москве пресс-служба столичного клуба отреагировала на сообщение Баширова: «Хорошая попытка, но не сегодня».

В следующем матче «Динамо» примет на своём льду череповецкую «Северсталь» 22 февраля.