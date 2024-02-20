Бреннан Менелл установил третий в этом году рекорд в истории московского «Динамо» в КХЛ

Вчера, 19 февраля, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимало «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Алексея Кудашова.

В составе хозяев результативной передачей отметился российский защитник американского происхождения Бреннан Менелл. Для 26-летнего хоккеиста она стала 37-й в нынешнем сезоне КХЛ, благодаря чему он установил очередной рекорд в истории московского «Динамо».

Менелл превзошёл достижение Андрея Сергеева (36 передач в сезоне-2020/2021) по голевым передачам в одном сезоне КХЛ среди защитников бело-голубых. Примечательно, что три года назад Сергеев сделал 36 передач в 69 матчах сезона (30 в 59 матчах регулярки и 6 в 10 матчах плей-офф), тогда как в нынешнем сезоне Менелл принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 44 (7+37) очка.

Бреннан проводит второй сезон в московском клубе. Летом 2023 года игрок получил гражданство России, а ранее в нынешнем сезоне уже успел установить ещё два клубных рекорда в КХЛ. Сначала Менелл установил рекорд по числу передач в одном регулярном чемпионате среди защитников, а потом побил и бомбардирский рекорд для регулярных чемпионатов среди игроков обороны.