«Спасибо за поддержку, труд и победы!» Ротенберг поздравил Юрзинова с днём рождения

Главный тренер СКА Роман Ротенберг советника армейского клуба Владимира Юрзинова-старшего с 84-летием.

Также с поздравлениями выступила пресс-служба СКА:

«Армейцы сердечно поздравляют Владимира Владимировича и желают ему неиссякаемой энергии, железного здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и новых побед вместе с петербургской командой!», — сказано в сообщении клуба.

Юрзинов — воспитанник московского «Динамо», заслуженный мастер спорта СССР (1963), заслуженный тренер СССР (1976), заслуженный тренер Латвийской ССР (1983), заслуженный тренер РСФСР (1992), заслуженный тренер России (1998).

В составе сборной СССР он становился чемпионом мира (1963, 1969), чемпионом Европы (1963, 1969). С 1974 по 1987 год, а затем с 1991 по 1992 год Владимир Владимирович был вторым тренером сборной СССР, входя в штаб Бориса Кулагина и Виктора Тихонова. В качестве главного тренера — серебряный призёр Олимпийских игр — 1998. С 2002 года член Зала хоккейной славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Напомним, ранее с днём рождения Владимира Юрзинова-старшего поздравила пресс-служба Федерация хоккея России.