Лучший бомбардир «Сибири» Тейлор Бек пропустит встречу с «Ладой»

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Сегодня, 20 февраля, в Новосибирске пройдёт матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» примет тольяттинскую «Ладу». Игра начнётся в 15:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2024, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Как сообщает пресс-служба сибирского клуба, встречу по состоянию здоровья пропустит лучший бомбардир «Сибири» Тейлор Бек.

Всего в нынешнем сезоне Бек сыграл 60 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 31 результативную передачу, набрав в общей сложности 45 очков. На втором месте в списке бомбардиров клуба — Владимир Бутузов с 39 (11+28) результативными баллами в активе.

Отметим, что по ходу чемпионата «Сибирь» была лишена четырёх очков за нарушение регламента КХЛ по лимиту легионеров. 18 февраля 2024 года клуб потерял шансы на выход в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024.