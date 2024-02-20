Каменский оценил шесть очков Капризова в игре с «Ванкувером»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил игру российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который во встрече с «Ванкувер Кэнакс» набрал 6 (3+3) очков.

«Причина такой результативности Капризова в его мастерстве и игре всей команды, которую он завёл своими действиями. В итоге это привело к такому индивидуальному достижению. В одиночку подобного добиться невозможно. Нужна помощь партнёров, хотя талант Капризова никто не отменял», – сказал Каменский в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, в этой встрече Капризов записал на свой счёт 6 (3+3) очков и поднялся сразу на 17 позиций в бомбардирской гонке НХЛ. Также он стал третьим россиянином, набравшим шесть очков за один матч.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Капризова 57 (23+34) очков в 48 матчах. «Миннесота» набрала 58 очков и делит с «Нэшвилл Предаторз» девятое место в турнирной таблице Западной конференции.