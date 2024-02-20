Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очевидно, от руководства идут причины провала». Щитов — о ситуации в «Сибири»

«Очевидно, от руководства идут причины провала». Щитов — о ситуации в «Сибири»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о проблемах новосибирской «Сибири» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Возможно, руководство засиделось, оно много лет там не меняется. Они говорили, что будут играть в более атакующий хоккей. Взяли тренера Немировски, потом уволили его. Затем ещё потеряли очки. Очевидно, что от руководства идут причины провала. Если оно хотело сделать атакующую команду, то почему не нашли правильного тренера? А если и нашли, то почему его убрали?» — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Отметим, что по ходу чемпионата «Сибирь» была лишена четырёх очков за нарушение регламента КХЛ по лимиту легионеров. Новосибирцам было присуждено четыре технических поражения в первых четырёх матчах сезона. 18 февраля клуб потерял шансы на выход в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024.

Сегодня, 20 февраля, «Сибирь» на своём льду примет тольяттинскую «Ладу». Встреча на стадионе «Сибирь Арена» начнётся в 15:30 мск.

Материалы по теме
«Уровень игроков не соответствует восьмёрке». Артюхин — о непопадании «Сибири» в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android