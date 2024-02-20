«Очевидно, от руководства идут причины провала». Щитов — о ситуации в «Сибири»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о проблемах новосибирской «Сибири» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Возможно, руководство засиделось, оно много лет там не меняется. Они говорили, что будут играть в более атакующий хоккей. Взяли тренера Немировски, потом уволили его. Затем ещё потеряли очки. Очевидно, что от руководства идут причины провала. Если оно хотело сделать атакующую команду, то почему не нашли правильного тренера? А если и нашли, то почему его убрали?» — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Отметим, что по ходу чемпионата «Сибирь» была лишена четырёх очков за нарушение регламента КХЛ по лимиту легионеров. Новосибирцам было присуждено четыре технических поражения в первых четырёх матчах сезона. 18 февраля клуб потерял шансы на выход в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024.

Сегодня, 20 февраля, «Сибирь» на своём льду примет тольяттинскую «Ладу». Встреча на стадионе «Сибирь Арена» начнётся в 15:30 мск.