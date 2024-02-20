«Герои своего времени». Григоренко — о лучших игроках в истории «Питтсбурга»

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался о лучших игроках в истории «Питтсбург Пингвинз».

«Можно ли Ягра назвать наравне с Марио Лемье лучшим игроком в истории «Питтсбурга»? Конечно, можно. Без сомнения. И нужно! Входит ли он в топ-2 или Кросби и Малкин могут его потеснить? Сравнивать наше поколение и то поколение… Там и игра, и вообще всё другое было. Легенды своего времени. Нельзя всё в одну кучу сваливать. Это тоже легенды. Ребята, которые доказали своей игрой, своим отношением прежде всего.

Нельзя выделять двух игроков. Это ребята доказали своей игрой, статистикой, всем своим отношением, что они лучшие. Легенды клуба. Я по-другому не могу сказать. Мы не можем сравнивать. Эти ребята играют в это время, те ребята играли в то время. Герои своего времени, скажем так (улыбается)», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.