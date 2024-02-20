Пользователи VK Видео эксклюзивно увидят в прямом эфире все матчи Хоккейной Медиалиги

VK Видео и Хоккейная Медиалига подписали соглашение о сотрудничестве. На платформе будут проводиться прямые трансляции хоккейных матчей, в которых примут участие известные спортсмены, популярные музыканты, блогеры и другие селебрити.

Медиахоккей будет проходить два раза в год. Нынешний турнир представлен в виде зимней классики 3х3. Первый матч Хоккейной Медиалиги состоится 25 февраля в парке «Патриот». В турнире примут участие восемь команд: ЧЕМПИОН (РОСКОНГРЕСС), HOCKEY BROTHERS, ICE FIGHTERS, NBSK, ТИТАН, MQP (ХК 10), ЗВЕЗДА РОССИИ и ЧИСТО ПИТЕР.

Среди известных участников Хоккейной Медиалиги — комики Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Евгений Чебатков, футболисты Александр Мостовой, Дмитрий Тарасов и Андрей Аршавин, спортивный комментатор Денис Казанский, российский боец смешанных единоборств Мариф Пираев, олимпийский чемпион Никита Нагорный, телеведущий Марат Башаров, рэпер Thrill Pill.

Пользователи увидят прямые трансляции, обзоры матчей, включения из студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками, конференции с разборами основных ярких моментов турнира и челленджами представителей всех команд. Ролики будут размещены в официальном сообществе Медиалиги, а также на витрине платформы VK Видео в разделе «Спорт».