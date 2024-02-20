Шаров рассказал, будет ли «Салават Юлаев» выбирать соперника по первому раунду плей-офф

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров рассказал, будет ли уфимский клуб выбирать себе соперника по первому раунду плей-офф КХЛ. Уфимцы уже гарантировали себе место в верхней четвёртке Восточной конференции за три матча до окончания регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Мы идём от игры к игре. Перед нами стоит задача выигрывать в каждом матче. Готовимся к следующей игре. А там уже как будет. Мы не выбираем соперников по плей-офф», — сказал Шаров в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне-2022/2023 «Салават Юлаев» в шести матчах сенсационно уступил в первом раунде плей-офф «Адмиралу», занявшему седьмое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Регулярный чемпионат завершится 26 февраля.