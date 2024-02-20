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Чемпион КХЛ ответил на вопрос о зависимости «Тампы» от Никиты Кучерова

Чемпион КХЛ ответил на вопрос о зависимости «Тампы» от Никиты Кучерова
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Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко ответил на вопрос о зависимости «Тампа-Бэй» от Никиты Кучерова.

«Игра «Тампы» в нынешнем сезоне? Чемпионат длинный, никто не смотрит наперёд. Все делают так, как идёт сегодня. Никто не может предугадать, какая у кого будет игра. Каждый день всё может исправиться. «Тампа» — сильная команда, которая показывает сильную, стабильную игру последние годы. Да, бывают проблемы, травмы. Но всё исправляется. Я думаю, что команда далеко пойдёт. Смотрел пару обзоров – «Тампа» хорошо играет.

Зависимость от Кучерова, «кучеровозависимость»? Всё может быть (смеётся). Мы можем по-разному это назвать. Но есть такое. Парень нормально играет, команду вдохновляет на победы», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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