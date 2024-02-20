Крикунов объяснил, почему считает Романа Ротенберга лучшим тренером в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов объяснил, почему считает Романа Ротенберга лучшим тренером регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«Наверное, лучший тренер регулярного чемпионата — Роман Ротенберг. Тренера оценивают по результату, а он в этом году прошёл всё. СКА был в самом низу, в какой-то момент они из восьмёрки выпадали. Но потом всё построили, наладили и поднялись. Поэтому, думаю, он лучший. Надо отметить, что у него и помощники опытные, работа коллективная», — приводит слова Крикунова Legalbet.

СКА занимает первое место в сводной таблице КХЛ, набрав 93 очка после 65 матчей. В первой половине регулярки СКА чередовал победы с поражениями и находился ближе к границе плей-офф на Западе. Сейчас петербургский клуб близок к завоеванию второго подряд Кубка континента за победу в регулярном чемпионате КХЛ.