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«Сибирь» всухую обыграла «Ладу» в последнем домашнем матче сезона

«Сибирь» всухую обыграла «Ладу» в последнем домашнем матче сезона
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл заключительный домашний матч «Сибири» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в котором она принимала «Ладу». Уверенную победу в этой игре со счётом 3:0 одержали новосибирцы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Михеев (Морозов) – 10:28 (5x5)     2:0 Белоусов (Шашков) – 14:36 (5x5)     3:0 Бутузов (Белоусов, Мёрфи) – 23:16 (5x4)    

Голы в составе «Сибири» забили Артём Михеев, Георгий Белоусов и Владимир Бутузов. Голкипер новосибирцев Антон Красоткин оформил шат-аут, отразив все 20 бросков по своим воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» завершила выступление на домашней площадке в нынешнем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Новосибирцам до конца регулярки осталось провести три гостевых матча. «Сибирь» потеряла шансы на выход в плей-офф. «Лада» потерпела седьмое поражение подряд и в следующем матче сыграет с «Авангардом».

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