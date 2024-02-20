«Сибирь» всухую обыграла «Ладу» в последнем домашнем матче сезона

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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл заключительный домашний матч «Сибири» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в котором она принимала «Ладу». Уверенную победу в этой игре со счётом 3:0 одержали новосибирцы.

Голы в составе «Сибири» забили Артём Михеев, Георгий Белоусов и Владимир Бутузов. Голкипер новосибирцев Антон Красоткин оформил шат-аут, отразив все 20 бросков по своим воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» завершила выступление на домашней площадке в нынешнем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Новосибирцам до конца регулярки осталось провести три гостевых матча. «Сибирь» потеряла шансы на выход в плей-офф. «Лада» потерпела седьмое поражение подряд и в следующем матче сыграет с «Авангардом».