Нападающий «Сибири» — о победе над «Ладой»: должны были хотя бы напоследок сыграть хорошо

Нападающий «Сибири» Никита Шашков оценил победу над «Ладой» (3:0) в последнем домашнем матче нынешнего сезона. Новосибирцы не попали в плей-офф и последние три матча проведут на выезде.

«Победа в первую очередь, конечно, для болельщиков. Мы должны были хотя бы напоследок сыграть хорошо, порадовать людей.

Получилась ли перестройка на атакующий хоккей? Не мне подводить итоги по поводу этого. Мы ещё и не закончили играть, у нас ещё три матча. Бывали хорошие матчи, бывало, что где-то не получалось. По-разному.

Как команда отнеслась к непопаданию в плей-офф из-за ошибки? Наша задача – играть в хоккей. Мы стараемся хорошо выполнять свою работу, а это уже от нас не зависит.

Мотивация на оставшиеся матчи? Так же стараться, продолжать выигрывать. Болельщики будут продолжать смотреть выездные матчи. Даже на выездных матчах будет очень много болельщиков. Это Москва и Уфа, там постоянно много наших болельщиков. Ради них мы должны выигрывать.

«Лада» давала играть? Не знаю, какой у «Лады» календарь. Мы немного отдохнувшие, чуть-чуть восстановились. У нас было время между матчами. Они, может быть, на долгом выезде, поэтому тяжеловато смотрелись. Календарь такой, никто от этого не застрахован. Каждый матч тяжёлый, и неважно, какая команда. Считаю, было видно, что ребята уставшие. Ещё и небольшой спад у них, яма.

Без Бека сложнее играть? У нас есть ребята, которые хотят играть в составе, кто постоянно готов. Они сегодня хорошо выполнили задачу. Если мы выиграли – значит, все всё хорошо сделали», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.