«Авангард» установил новый клубный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате КХЛ

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Автомобилистом». Победу в этой игре одержали омичи со счётом 4:2.
Эта победа стала для «Авангарда» 43-й в нынешнем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Омичи установили новый клубный рекорд по количеству побед в одном регулярном чемпионате КХЛ. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2010/2011, когда «Авангард» одержал 42 победы в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Эта победа позволила «Авангарду» вновь возглавить таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. До конца регулярки омичам осталось провести три матча, в том числе заключительный с «Металлургом» 26 февраля.
- 20 февраля 2024
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