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«Авангард» установил новый клубный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате КХЛ

«Авангард» установил новый клубный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате КХЛ
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Автомобилистом». Победу в этой игре одержали омичи со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Юрчо – 01:39 (5x5)     2:0 Юрчо (Прохоркин) – 25:14 (5x5)     3:0 Пьянов (Чмыхов, Бойков) – 30:59 (5x5)     4:0 Николишин – 39:26 (5x4)     4:1 Макеев (Да Коста, Воробьёв) – 49:52 (5x5)     4:2 Обидин (Бывальцев) – 52:08 (5x5)    

Эта победа стала для «Авангарда» 43-й в нынешнем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Омичи установили новый клубный рекорд по количеству побед в одном регулярном чемпионате КХЛ. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2010/2011, когда «Авангард» одержал 42 победы в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Эта победа позволила «Авангарду» вновь возглавить таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. До конца регулярки омичам осталось провести три матча, в том числе заключительный с «Металлургом» 26 февраля.

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