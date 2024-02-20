Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» рассказал, готовится ли уже команда к «Ак Барсу» в плей-офф

Главный тренер «Автомобилиста» рассказал, готовится ли уже команда к «Ак Барсу» в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения в матче с «Авангардом» (2:4) рассказал, готовится ли команда к вероятной серии плей-офф первого раунда с «Ак Барсом». Екатеринбургский клуб занимает пятое место с отрывом от шестого места в четыре очка, а казанцы расположились на строчку выше с отставанием от третьего места в шесть очков.

«Забить голы в третьем периоде помогли командные действия. Да, голы придали уверенности, хотя я не скажу, что тот же первый период был плохим. Готовимся ли уже к «Ак Барсу» в плей-офф? Да нет, для нас главное – подвести команду к этой части сезона в хорошем физическом состоянии. А «Ак Барс» или нет – спортивная жизнь покажет. От нас, наверное, это уже не зависит», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» обыграл «Автомобилист» и вновь возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android