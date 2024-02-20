Главный тренер «Автомобилиста» рассказал, готовится ли уже команда к «Ак Барсу» в плей-офф

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения в матче с «Авангардом» (2:4) рассказал, готовится ли команда к вероятной серии плей-офф первого раунда с «Ак Барсом». Екатеринбургский клуб занимает пятое место с отрывом от шестого места в четыре очка, а казанцы расположились на строчку выше с отставанием от третьего места в шесть очков.

«Забить голы в третьем периоде помогли командные действия. Да, голы придали уверенности, хотя я не скажу, что тот же первый период был плохим. Готовимся ли уже к «Ак Барсу» в плей-офф? Да нет, для нас главное – подвести команду к этой части сезона в хорошем физическом состоянии. А «Ак Барс» или нет – спортивная жизнь покажет. От нас, наверное, это уже не зависит», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.