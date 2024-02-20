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«Конкретные хоккеисты, которые ошибаются». Кравец — о провале «Авангарда» в 3-м периоде

«Конкретные хоккеисты, которые ошибаются». Кравец — о провале «Авангарда» в 3-м периоде
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил победу над «Автомобилистом» (4:2) и рассказал о провале омичей в третьем периоде, когда соперник забросил две безответные шайбы.

«Самое главное – победа дома при своих болельщиках. Хотя в конце подкинули немного интриги. Здорово, что забили четыре гола, что опять из разных звеньев ребята, и очень достойно отыграл вратарь. Что случилось в третьем периоде? Недоволен, что пропустили два гола из-за собственных ошибок в обороне, из-за неправильных действий некоторых игроков. Перемены в игре команды не было — просто есть конкретные хоккеисты, которые ошибаются из-за недостатка игрового опыта.

У меня давно была мысль поставить Илью Рейнгардта в звено к Юрчо и Прохоркину. Сомнения были в том, что парень молодой — сможет ли он отыграть плей-офф на таком уровне. Но всё-таки решил дать ему шанс сейчас. Быстрый, техничный парень, уже забивал важные голы, достойно выглядел в прошлых матчах и заслужил такую возможность», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Юрчо – 01:39 (5x5)     2:0 Юрчо (Прохоркин) – 25:14 (5x5)     3:0 Пьянов (Чмыхов, Бойков) – 30:59 (5x5)     4:0 Николишин – 39:26 (5x4)     4:1 Макеев (Да Коста, Воробьёв) – 49:52 (5x5)     4:2 Обидин (Бывальцев) – 52:08 (5x5)    
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