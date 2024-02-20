«Конкретные хоккеисты, которые ошибаются». Кравец — о провале «Авангарда» в 3-м периоде

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил победу над «Автомобилистом» (4:2) и рассказал о провале омичей в третьем периоде, когда соперник забросил две безответные шайбы.

«Самое главное – победа дома при своих болельщиках. Хотя в конце подкинули немного интриги. Здорово, что забили четыре гола, что опять из разных звеньев ребята, и очень достойно отыграл вратарь. Что случилось в третьем периоде? Недоволен, что пропустили два гола из-за собственных ошибок в обороне, из-за неправильных действий некоторых игроков. Перемены в игре команды не было — просто есть конкретные хоккеисты, которые ошибаются из-за недостатка игрового опыта.

У меня давно была мысль поставить Илью Рейнгардта в звено к Юрчо и Прохоркину. Сомнения были в том, что парень молодой — сможет ли он отыграть плей-офф на таком уровне. Но всё-таки решил дать ему шанс сейчас. Быстрый, техничный парень, уже забивал важные голы, достойно выглядел в прошлых матчах и заслужил такую возможность», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.