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«Можно, конечно, и так сказать». Юрчо — о дубле за «Авангард» в первом матче после болезни

«Можно, конечно, и так сказать». Юрчо — о дубле за «Авангард» в первом матче после болезни
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Нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо оценил свой дубль в победном матче с «Автомобилистом» (4:2).

«В целом хороший матч, но нужно удостовериться, что мы можем правильно играть все 60 минут. Да, сегодня всё сложилось в нашу пользу, но в следующий раз в третьем периоде так действовать нельзя. Я набрался сил и эмоций, пропустив прошлый матч, поэтому оформил дубль? Можно, конечно, и так выразиться, но вообще у нас плотный график, плюс я в те дни, когда отсутствовал, не очень хорошо себя чувствовал — так что накапливать энергию мне было сложно. У меня её вообще было мало.

Уходил в раздевалку в первом периоде? Шайба попала в не самое защищённое место. Сейчас, если честно, есть болезненные ощущения. Надеюсь, завтра всё будет в порядке», – сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Юрчо – 01:39 (5x5)     2:0 Юрчо (Прохоркин) – 25:14 (5x5)     3:0 Пьянов (Чмыхов, Бойков) – 30:59 (5x5)     4:0 Николишин – 39:26 (5x4)     4:1 Макеев (Да Коста, Воробьёв) – 49:52 (5x5)     4:2 Обидин (Бывальцев) – 52:08 (5x5)    
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