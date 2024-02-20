«Можно, конечно, и так сказать». Юрчо — о дубле за «Авангард» в первом матче после болезни

Нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо оценил свой дубль в победном матче с «Автомобилистом» (4:2).

«В целом хороший матч, но нужно удостовериться, что мы можем правильно играть все 60 минут. Да, сегодня всё сложилось в нашу пользу, но в следующий раз в третьем периоде так действовать нельзя. Я набрался сил и эмоций, пропустив прошлый матч, поэтому оформил дубль? Можно, конечно, и так выразиться, но вообще у нас плотный график, плюс я в те дни, когда отсутствовал, не очень хорошо себя чувствовал — так что накапливать энергию мне было сложно. У меня её вообще было мало.

Уходил в раздевалку в первом периоде? Шайба попала в не самое защищённое место. Сейчас, если честно, есть болезненные ощущения. Надеюсь, завтра всё будет в порядке», – сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.