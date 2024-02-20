«Нефтехимик» проиграл минскому «Динамо» и потерял все шансы на выход в плей-офф КХЛ

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной Хоккейной лиги между минским «Динамо» и «Нефтехимиком». Победу в упорной борьбе одержали минчане со счётом 2:1.

Хозяева вели в счёте 2:0 к середине второго периода — голы забили Роб Хэмилтон и Вячеслав Основин. «Нефтехимик» предпринял отчаянный штурм ворот в третьем периоде, что привело к удалениям в составе минчан. Капитан нижнекамцев Александр Дергачёв сумел отыграть одну шайбу в формате «5 на 3», однако попытки сравнять счёт не увенчались успехом.

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После этого поражения «Нефтехимик» потерял все шансы на участие в плей-офф. Последним участником розыгрыша Кубка Гагарина стал хабаровский «Амур». Окончательные пары первого раунда определятся позже.