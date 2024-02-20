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«Нефтехимик» проиграл минскому «Динамо» и потерял все шансы на выход в плей-офф КХЛ

«Нефтехимик» проиграл минскому «Динамо» и потерял все шансы на выход в плей-офф КХЛ
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной Хоккейной лиги между минским «Динамо» и «Нефтехимиком». Победу в упорной борьбе одержали минчане со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Хэмилтон (Волков) – 18:59 (5x4)     2:0 Основин (Ковгореня, Сушко) – 29:20 (5x5)     2:1 Дергачёв (Белозёров) – 50:44 (5x3)    

Хозяева вели в счёте 2:0 к середине второго периода — голы забили Роб Хэмилтон и Вячеслав Основин. «Нефтехимик» предпринял отчаянный штурм ворот в третьем периоде, что привело к удалениям в составе минчан. Капитан нижнекамцев Александр Дергачёв сумел отыграть одну шайбу в формате «5 на 3», однако попытки сравнять счёт не увенчались успехом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После этого поражения «Нефтехимик» потерял все шансы на участие в плей-офф. Последним участником розыгрыша Кубка Гагарина стал хабаровский «Амур». Окончательные пары первого раунда определятся позже.

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