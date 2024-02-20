«Амур» сыграет в плей-офф КХЛ впервые за шесть сезонов и в третий раз в истории клуба

После поражения «Нефтехимика» в матче с минским «Динамо» (1:2) нижнекамцы потеряли шансы попасть в плей-офф, пропустив туда хабаровский «Амур». Хабаровчане стали последним клубом, который будет участником розыгрыша Кубка Гагарина.

«Амур» сыграет в плей-офф КХЛ впервые за шесть сезонов. Начиная с момента создания КХЛ в 2008 году «Амур» примет участие в плей-офф в третий раз в своей истории. Оба предыдущих раза хабаровчане выбывали из борьбы за главный трофей уже в первом раунде. За две серии плей-офф «Амур» выиграл лишь один матч — в сезоне-2017/2018 у казанского «Ак Барса».

Плей-офф КХЛ начнётся 29 февраля и завершится 29 апреля 2024 года. Соперник «Амура» по первому раунду плей-офф определится позднее.