«Амур» сыграет в плей-офф КХЛ впервые за шесть сезонов и в третий раз в истории клуба
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После поражения «Нефтехимика» в матче с минским «Динамо» (1:2) нижнекамцы потеряли шансы попасть в плей-офф, пропустив туда хабаровский «Амур». Хабаровчане стали последним клубом, который будет участником розыгрыша Кубка Гагарина.
«Амур» сыграет в плей-офф КХЛ впервые за шесть сезонов. Начиная с момента создания КХЛ в 2008 году «Амур» примет участие в плей-офф в третий раз в своей истории. Оба предыдущих раза хабаровчане выбывали из борьбы за главный трофей уже в первом раунде. За две серии плей-офф «Амур» выиграл лишь один матч — в сезоне-2017/2018 у казанского «Ак Барса».
Плей-офф КХЛ начнётся 29 февраля и завершится 29 апреля 2024 года. Соперник «Амура» по первому раунду плей-офф определится позднее.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Хэмилтон (Волков) – 18:59 (5x4) 2:0 Основин (Ковгореня, Сушко) – 29:20 (5x5) 2:1 Дергачёв (Белозёров) – 50:44 (5x3)
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