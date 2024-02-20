«Северсталь» нанесла СКА первое поражение на «СКА Арене», забросив три безответные шайбы

В Санкт-Петербурге прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Северсталью». Победу в этой игре одержали череповчане со счётом 3:0.

Дублем в составе «Северстали» отметился нападающий Никита Коростелёв. Форвард череповчан Адам Лишка стал автором гола в пустые ворота и двух результативных передач. Ещё одну шайбу в пустые ворота в концовке встречи забросил нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко, но она была отменена после видеопросмотра из-за игры высокоподнятой клюшкой перед взятием ворот. Голкипер гостей Александр Самойлов оформил шат-аут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Это поражение стало для СКА первым на новой «СКА Арене». Перед этим петербургский клуб одержал на новом стадионе четыре победы подряд.