«Спартак» отыгрался с 0:3, забросив семь шайб подряд, и обыграл «Торпедо» на домашнем льду

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Торпедо». Красно-белые одержали победу со счётом 7:3.
К середине первого периода «Спартак» проигрывал со счётом 0:3. После этого красно-белые забросили семь шайб подряд. При этом четыре гола «Спартак» забил за три минуты и четыре секунды. Авторами голов у хозяев льда стали Ансель Галимов, Николай Голдобин, Егор Филин, Никита Сусуев, Андрей Локтионов, Павел Порядин и Егор Савиков.
Отметим, что к середине матча обе команды уже сменили стартовых голкиперов встречи. В воротах «Спартака» матч начинал Андрей Кареев, который был заменён в середине первого периода после трёх пропущенных шайб. За «Торпедо» матч начинал Иван Кульбаков, которого заменили в середине второго периода после четырёх пропущенных шайб.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Торпедо» потерпели пятое поражение подряд.
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