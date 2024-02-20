«Спартак» отыгрался с 0:3, забросив семь шайб подряд, и обыграл «Торпедо» на домашнем льду

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Торпедо». Красно-белые одержали победу со счётом 7:3.

К середине первого периода «Спартак» проигрывал со счётом 0:3. После этого красно-белые забросили семь шайб подряд. При этом четыре гола «Спартак» забил за три минуты и четыре секунды. Авторами голов у хозяев льда стали Ансель Галимов, Николай Голдобин, Егор Филин, Никита Сусуев, Андрей Локтионов, Павел Порядин и Егор Савиков.

Отметим, что к середине матча обе команды уже сменили стартовых голкиперов встречи. В воротах «Спартака» матч начинал Андрей Кареев, который был заменён в середине первого периода после трёх пропущенных шайб. За «Торпедо» матч начинал Иван Кульбаков, которого заменили в середине второго периода после четырёх пропущенных шайб.

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«Торпедо» потерпели пятое поражение подряд.