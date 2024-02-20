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«Спартак» отыгрался с 0:3, забросив семь шайб подряд, и обыграл «Торпедо» на домашнем льду

«Спартак» отыгрался с 0:3, забросив семь шайб подряд, и обыграл «Торпедо» на домашнем льду
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Торпедо». Красно-белые одержали победу со счётом 7:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Бреус, Alexei Kruchinin) – 04:02 (5x5)     0:2 Летунов (Коваленко, Конюшков) – 06:32 (5x3)     0:3 Alexei Kruchinin (Коваленко, Гончарук) – 13:37 (5x4)     1:3 Галимов (Иванов) – 18:22 (5x5)     2:3 Голдобин (Локтионов) – 28:17 (5x4)     3:3 Филин (Мансуров) – 29:21 (5x5)     4:3 Сусуев (Мансуров) – 29:36 (5x5)     5:3 Локтионов (Голдобин) – 31:21 (5x4)     6:3 Порядин (Голдобин, Принс) – 39:49 (5x4)     7:3 Савиков – 55:48 (5x5)    

К середине первого периода «Спартак» проигрывал со счётом 0:3. После этого красно-белые забросили семь шайб подряд. При этом четыре гола «Спартак» забил за три минуты и четыре секунды. Авторами голов у хозяев льда стали Ансель Галимов, Николай Голдобин, Егор Филин, Никита Сусуев, Андрей Локтионов, Павел Порядин и Егор Савиков.

Отметим, что к середине матча обе команды уже сменили стартовых голкиперов встречи. В воротах «Спартака» матч начинал Андрей Кареев, который был заменён в середине первого периода после трёх пропущенных шайб. За «Торпедо» матч начинал Иван Кульбаков, которого заменили в середине второго периода после четырёх пропущенных шайб.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Торпедо» потерпели пятое поражение подряд.

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«Спартак» забросил в ворота «Торпедо» четыре шайбы, уложившись в три с небольшим минуты
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