СКА впервые с 21 октября и в третий раз в этом сезоне не смог поразить ворота соперника

В Санкт-Петербурге прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Северсталью». Победу в этой игре одержали череповчане со счётом 3:0.

СКА впервые за 47 матчей и в третий раз в нынешнем сезоне не смог поразить ворота соперника. Последний раз петербургский клуб оставался с нулём в графе заброшенных шайб в гостевом матче с «Нефтехимиком» 21 октября, когда уступил со счётом 0:2.

Впервые в сезоне СКА не сумел забить в домашнем матче со «Спартаком» 12 сентября, уступив со счётом 0:3.

Это поражение стало для СКА первым на новой «СКА Арене». Петербургский клуб одержал на новом стадионе четыре победы подряд.

СКА остался на первом месте Западной конференции, опережая московское «Динамо» на одно очко, но сыграв на один матч больше. До конца регулярки петербургский клуб проведёт ещё два матча.