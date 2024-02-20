Нижегородское «Торпедо» потерпело 10 поражений в последних 12 матчах

В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Торпедо». Победу со счётом 7:3 одержали красно-белые.

Это поражение стало для нижегородцев пятым подряд. Из последних 12 матчей «Торпедо» проиграло 10. Нижегородцы расположились на шестом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» уже гарантировало себе участие в плей-офф.

До конца регулярного чемпионата «Торпедо» осталось провести два матча, которые пройдут на его домашней площадке в Нижнем Новгороде. Сначала нижегородцы примут ЦСКА 24 февраля, а в заключительный игровой день 26 февраля встретятся с тольяттинской «Ладой».