Нижегородское «Торпедо» потерпело 10 поражений в последних 12 матчах
Поделиться
В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Торпедо». Победу со счётом 7:3 одержали красно-белые.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Бреус, Alexei Kruchinin) – 04:02 (5x5) 0:2 Летунов (Коваленко, Конюшков) – 06:32 (5x3) 0:3 Alexei Kruchinin (Коваленко, Гончарук) – 13:37 (5x4) 1:3 Галимов (Иванов) – 18:22 (5x5) 2:3 Голдобин (Локтионов) – 28:17 (5x4) 3:3 Филин (Мансуров) – 29:21 (5x5) 4:3 Сусуев (Мансуров) – 29:36 (5x5) 5:3 Локтионов (Голдобин) – 31:21 (5x4) 6:3 Порядин (Голдобин, Принс) – 39:49 (5x4) 7:3 Савиков – 55:48 (5x5)
Это поражение стало для нижегородцев пятым подряд. Из последних 12 матчей «Торпедо» проиграло 10. Нижегородцы расположились на шестом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» уже гарантировало себе участие в плей-офф.
До конца регулярного чемпионата «Торпедо» осталось провести два матча, которые пройдут на его домашней площадке в Нижнем Новгороде. Сначала нижегородцы примут ЦСКА 24 февраля, а в заключительный игровой день 26 февраля встретятся с тольяттинской «Ладой».
Комментарии
- 20 февраля 2024
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:45
-
22:35
-
22:20
-
22:05
-
21:52
-
21:46
-
21:37
-
21:31
-
21:24
-
21:24
-
21:03
-
20:55
-
20:45
-
20:35
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
20:08
-
19:55
-
19:50
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:05
-
19:00
-
18:50
-
18:43
-
18:30
-
18:21
-
18:15
-
17:55
-
17:34
Партнерский контент