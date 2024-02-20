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Нижегородское «Торпедо» потерпело 10 поражений в последних 12 матчах

Нижегородское «Торпедо» потерпело 10 поражений в последних 12 матчах
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Торпедо». Победу со счётом 7:3 одержали красно-белые.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Бреус, Alexei Kruchinin) – 04:02 (5x5)     0:2 Летунов (Коваленко, Конюшков) – 06:32 (5x3)     0:3 Alexei Kruchinin (Коваленко, Гончарук) – 13:37 (5x4)     1:3 Галимов (Иванов) – 18:22 (5x5)     2:3 Голдобин (Локтионов) – 28:17 (5x4)     3:3 Филин (Мансуров) – 29:21 (5x5)     4:3 Сусуев (Мансуров) – 29:36 (5x5)     5:3 Локтионов (Голдобин) – 31:21 (5x4)     6:3 Порядин (Голдобин, Принс) – 39:49 (5x4)     7:3 Савиков – 55:48 (5x5)    

Это поражение стало для нижегородцев пятым подряд. Из последних 12 матчей «Торпедо» проиграло 10. Нижегородцы расположились на шестом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» уже гарантировало себе участие в плей-офф.

До конца регулярного чемпионата «Торпедо» осталось провести два матча, которые пройдут на его домашней площадке в Нижнем Новгороде. Сначала нижегородцы примут ЦСКА 24 февраля, а в заключительный игровой день 26 февраля встретятся с тольяттинской «Ладой».

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