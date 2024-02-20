Главный тренер «Северстали» — после победы над СКА: лучшая игра в сезоне? Отнюдь

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу в гостевом матче со СКА (3:0) и заявил, что это была не лучшая игра для череповчан в текущем сезоне КХЛ.

«Очень сложный, тяжёлый матч. СКА – мощная, укомплектованная команда, для нас сегодня матч стал лакмусовой бумажкой, и отрадно, что прошли проверку. Рад, что на такой игре было много наших болельщиков. Лучшая игра в сезоне? Отнюдь. Мы в последнее время хорошо играем, сегодня действовали по той модели, которую мы ребятам прививаем. Мало бросков в начале игры? Мы с соперником попросту не давали бросать друг другу», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Это поражение стало первым для СКА на новой «СКА Арене». Перед этим петербургский клуб одержал на новом стадионе четыре победы подряд.