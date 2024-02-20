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Главный тренер «Северстали» — после победы над СКА: лучшая игра в сезоне? Отнюдь

Главный тренер «Северстали» — после победы над СКА: лучшая игра в сезоне? Отнюдь
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу в гостевом матче со СКА (3:0) и заявил, что это была не лучшая игра для череповчан в текущем сезоне КХЛ.

«Очень сложный, тяжёлый матч. СКА – мощная, укомплектованная команда, для нас сегодня матч стал лакмусовой бумажкой, и отрадно, что прошли проверку. Рад, что на такой игре было много наших болельщиков. Лучшая игра в сезоне? Отнюдь. Мы в последнее время хорошо играем, сегодня действовали по той модели, которую мы ребятам прививаем. Мало бросков в начале игры? Мы с соперником попросту не давали бросать друг другу», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Это поражение стало первым для СКА на новой «СКА Арене». Перед этим петербургский клуб одержал на новом стадионе четыре победы подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Грудинин, Лишка) – 37:20 (5x5)     0:2 Коростелёв (Лишка) – 50:04 (5x5)     0:3 Лишка – 57:16 (en)    
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