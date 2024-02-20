«Зелёный вектор вперемешку с пиццей». Козырев – об успехах вратаря «Северстали» Самойлова

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев отметил игру вратаря Александра Самойлова в победном матче со СКА (3:0). Голкипер оформил шат-аут, отразив 21 бросок по воротам.

«Мы ни в коем случае не перестраивали игру в сторону осторожности. Мы никогда так не делаем, стараемся всегда играть первым номером. Засушили СКА? Пытались, как и всегда, прессинговать, блокировать броски — за счёт этого и стараемся нейтрализовать атаку соперника. Ну и вратарь наш провёл отличный матч. Чем кормим вратаря Самойлова, у которого уже пять сухих матчей в сезоне? У нас зелёный вектор вперемешку с пиццей. Ну и отличная работа тренера голкиперов.

Предпочтения на плей-офф? Ни в коем разе. Неблагодарное дело — выбирать соперника. Мы играем для наших болельщиков, а готовиться будем к любому сопернику. Против «Спартака» в плей-офф будет тяжело без силовых приёмов? Вы ошибаетесь, мы также играем в силовую борьбу», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.