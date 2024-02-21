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«У меня нет ни скорости, ни броска». Кучеров — о секретах своей результативности

«У меня нет ни скорости, ни броска». Кучеров — о секретах своей результативности
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров назвал основной фактор в своей игре, который помогает ему лидировать в гонке бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.

«У меня нет скорости. У меня нет сумасшедшего броска. Я не обладаю большой изобретательностью. Мне приходится использовать свой мозг», — сказал Кучеров в интервью The Athletic.

В текущем регулярном чемпионате на счету 30-летнего российского форварда 94 (36+58) очка в 56 матчах. На данный момент Кучеров опережает своего главного преследователя по гонке бомбардиров — форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона — на три очка (91).

«Тампа» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 65 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Штюцле (Сандерсон, Зуб) – 10:45     0:2 Жозеф (Жиру, Штюцле) – 13:35     0:3 Жозеф (Зуб) – 35:49     1:3 Чаффи – 36:55     1:4 Тарасенко (Ткачук, Пинто) – 44:01     2:4 Пойнт (Хагель) – 44:36    
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