Овечкин забросил 837-ю шайбу в карьере, поразив ворота «Нью-Джерси»

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На данный момент идёт третий период, счёт 5:1 в пользу хозяев.

Четвёртую шайбы «столичных» в этой встрече забросил российский капитан Александр Овечкин. Этот гол стал для нападающего 15-м в нынешнем сезоне и 837-м за карьеру в НХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео очередной шайбы российского суперфорварда:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Также в этом матче Овечкин отметился результативной передачей.

Всего в нынешнем сезоне на счету 38-летнего Овечкина, с учётом этой игры, 40 (15+25) очков в 51 матче.