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Овечкин забросил 837-ю шайбу в карьере, поразив ворота «Нью-Джерси»

Овечкин забросил 837-ю шайбу в карьере, поразив ворота «Нью-Джерси»
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На данный момент идёт третий период, счёт 5:1 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Макмайкл (Протас, Сандин) – 00:39     1:1 Хольц (Немец) – 15:06     2:1 Макмайкл – 24:17     3:1 Строум (Овечкин, Милано) – 44:10     4:1 Овечкин (Строум) – 48:44     5:1 Сгарбосса (Карлсон, Пасиоретти) – 52:27     5:2 Хаула (Тоффоли, Смит) – 55:34     6:2 Овечкин (Строум, Оши) – 59:27 (pp)    

Четвёртую шайбы «столичных» в этой встрече забросил российский капитан Александр Овечкин. Этот гол стал для нападающего 15-м в нынешнем сезоне и 837-м за карьеру в НХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео очередной шайбы российского суперфорварда:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Также в этом матче Овечкин отметился результативной передачей.

Всего в нынешнем сезоне на счету 38-летнего Овечкина, с учётом этой игры, 40 (15+25) очков в 51 матче.

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