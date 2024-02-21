Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Нью-Джерси»

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (6:2).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече дублем и результативной передачей. Также у хозяев отличились дважды Коннор Макмайкл, а также Дилан Строум и Майкл Сгарбосса.

У «дьяволов» шайбы забросили Александер Хольц и Эрик Хаула.