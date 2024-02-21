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Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Нью-Джерси»

Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Нью-Джерси»
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (6:2).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече дублем и результативной передачей. Также у хозяев отличились дважды Коннор Макмайкл, а также Дилан Строум и Майкл Сгарбосса.

У «дьяволов» шайбы забросили Александер Хольц и Эрик Хаула.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Макмайкл (Протас, Сандин) – 00:39     1:1 Хольц (Немец) – 15:06     2:1 Макмайкл – 24:17     3:1 Строум (Овечкин, Милано) – 44:10     4:1 Овечкин (Строум) – 48:44     5:1 Сгарбосса (Карлсон, Пасиоретти) – 52:27     5:2 Хаула (Тоффоли, Смит) – 55:34     6:2 Овечкин (Строум, Оши) – 59:27 (pp)    
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