28 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Оттаву»

Сегодня, 21 февраля, «Флорида Пантерз» на своей площадке обыграла «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0 — ОТ).

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад, Брэндон Монтур и Антон Лунделль. Ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, сделавший 28 сейвов.

За «Оттаву» голами отличились Тома Шабо и Тим Штюцле.

После 56 матчей «Флорида» лидирует в Восточной конференции с 78 очками. «Оттава» расположилась на 15-й строчке, набрав 49 очков в 53 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт с «Каролина Харрикейнз», а «Оттава» сыграет с «Даллас Старз»