Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

28 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Оттаву»

28 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Оттаву»
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, «Флорида Пантерз» на своей площадке обыграла «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0 — ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Экблад (Вераге, Райнхарт) – 00:19     2:0 Монтур – 37:01     2:1 Шабо – 45:36     2:2 Штюцле (Жиру, Шабо) – 48:46     3:2 Лунделль (Ткачук, Монтур) – 61:35    

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад, Брэндон Монтур и Антон Лунделль. Ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, сделавший 28 сейвов.

За «Оттаву» голами отличились Тома Шабо и Тим Штюцле.

После 56 матчей «Флорида» лидирует в Восточной конференции с 78 очками. «Оттава» расположилась на 15-й строчке, набрав 49 очков в 53 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт с «Каролина Харрикейнз», а «Оттава» сыграет с «Даллас Старз»

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android