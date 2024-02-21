28 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Оттаву»
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Сегодня, 21 февраля, «Флорида Пантерз» на своей площадке обыграла «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0 — ОТ).
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Экблад (Вераге, Райнхарт) – 00:19 2:0 Монтур – 37:01 2:1 Шабо – 45:36 2:2 Штюцле (Жиру, Шабо) – 48:46 3:2 Лунделль (Ткачук, Монтур) – 61:35
В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад, Брэндон Монтур и Антон Лунделль. Ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, сделавший 28 сейвов.
За «Оттаву» голами отличились Тома Шабо и Тим Штюцле.
После 56 матчей «Флорида» лидирует в Восточной конференции с 78 очками. «Оттава» расположилась на 15-й строчке, набрав 49 очков в 53 играх.
Следующий матч «Флорида» проведёт с «Каролина Харрикейнз», а «Оттава» сыграет с «Даллас Старз»
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