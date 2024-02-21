Овечкин впервые в сезоне оформил дубль без голов в пустые ворота

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (6:2).
Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече дублем и результативной передачей.
Таким образом, этот матч стал первым в нынешнем сезоне для 38-летнего суперфорварда, в котором он смог оформить дубль без голов в пустые ворота. Ранее россиянин забрасывал две шайбы за один матч 12 ноября 2023, когда дважды поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), однако в той игре вторую шайбу нападающий забросил когда соперник сменил вратаря на шестого полевого игрока.
Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате 41 (16+25) очко в 51 матче.
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 58 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции.
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