Овечкин обошёл Ягра и вышел на третье место в истории НХЛ по голам в домашних матчах

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (6:2).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече дублем и результативной передачей.

Таким образом, по итогам этой игры на счету россиянина стало 412 голов в домашних матчах за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошёл легендарного Яромира Ягра (411) и вышел на третье место в истории лиги, уступая лишь Горди Хоу (449) и Уэйну Гретцки (492).

Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате 41 (16+25) очко в 51 матче.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 58 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции, сохраняя шансы на плей-офф.