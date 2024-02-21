Овечкин обошёл Ягра и вышел на третье место в истории НХЛ по голам в домашних матчах
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (6:2).
Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече дублем и результативной передачей.
Таким образом, по итогам этой игры на счету россиянина стало 412 голов в домашних матчах за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошёл легендарного Яромира Ягра (411) и вышел на третье место в истории лиги, уступая лишь Горди Хоу (449) и Уэйну Гретцки (492).
Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате 41 (16+25) очко в 51 матче.
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 58 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции, сохраняя шансы на плей-офф.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Макмайкл (Протас, Сандин) – 00:39 1:1 Хольц (Немец) – 15:06 2:1 Макмайкл – 24:17 3:1 Строум (Овечкин, Милано) – 44:10 4:1 Овечкин (Строум) – 48:44 5:1 Сгарбосса (Карлсон, Пасиоретти) – 52:27 5:2 Хаула (Тоффоли, Смит) – 55:34 6:2 Овечкин (Строум, Оши) – 59:27 (pp)
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