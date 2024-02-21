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Овечкин сократил отставание от Гретцки по играм с двумя и более шайбами

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (6:2).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече дублем и результативной передачей.

Как сообщает Statmuse, Овечкин провёл свой 169-й матч с двумя и более заброшенными шайбами и сократил отставание от Уэйна Гретцки, который лидирует по этому показателю с 189 такими встречами.

Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате 16 заброшенных шайб и 25 результативных передач в 51 матче.

«Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу подряд, набрал 58 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, сохраняя шансы на плей-офф. Столичный клуб отстаёт от восьмого места на Востоке на шесть очков.