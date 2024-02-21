Форвард «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд забил гол сезона в матче с «Коламбусом»

В эти минуты в Лос-Анджелесе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На данный момент позади два периода, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Первый гол «Кингз» в этой встрече на счету нападающего Куинтона Байфилда. Эта шайба по праву имеет все шансы быть признанной самой красивой по итогам нынешнего сезона.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео невероятного гола 21-летнего канадца:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Также молодой хоккеист отметился в этой встрече результативной передачей.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Байфилда, с учётом этой игры, 42 (18+24) очка в 52 матчах.