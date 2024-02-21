Форвард «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд забил гол сезона в матче с «Коламбусом»
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В эти минуты в Лос-Анджелесе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На данный момент позади два периода, счёт 3:1 в пользу хозяев.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Байфилд – 18:22 2:0 Дюбуа (Кларк, Тальбо) – 21:27 (pp) 2:1 Боквист (Дженнер, Рослович) – 24:41 3:1 Дюбуа (Байфилд, Тюркотт) – 31:49 4:1 Фиала (Даути, Кемпе) – 55:56 (pp) 5:1 Даути (Мур, Дано) – 59:37
Первый гол «Кингз» в этой встрече на счету нападающего Куинтона Байфилда. Эта шайба по праву имеет все шансы быть признанной самой красивой по итогам нынешнего сезона.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео невероятного гола 21-летнего канадца:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Также молодой хоккеист отметился в этой встрече результативной передачей.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Байфилда, с учётом этой игры, 42 (18+24) очка в 52 матчах.
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