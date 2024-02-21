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Ларионов — о Сизове: смысл говорить об этом? Мы поставили точку в этой истории

Ларионов — о Сизове: смысл говорить об этом? Мы поставили точку в этой истории
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Спартака» (3:7) не стал развивать тему с отстранением защитника нижегородского клуба Антона Сизова от матчей.

«У нас сегодня играло 18 игроков. Любые вопросы по этим игрокам задавайте, пожалуйста. Смысл говорить об этом? Мы поставили точку в этой истории, и это было сказано. Смысла возвращаться к этому нет, это будет неуважением к тем ребятам, которые были сегодня на льду», — сказал Ларионов на послематчевой пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Сизов провёл 49 матчей, в которых набрал 14 (2+12) результативных баллов.

Ранее агент Игорь Парашкин, представляющий интересы защитника Антона Сизова, высказался о будущем игрока в клубе после критики от Игоря Ларионова.

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