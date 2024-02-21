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Финский тренер словацкого клуба ответил на вопрос, пригласил бы он игрока из России

Финский тренер словацкого клуба ответил на вопрос, пригласил бы он игрока из России
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Главный тренер словацкого клуба «Дукла» финн Томек Валтонен ответил на вопрос, мог бы он пригласить игрока из России в свою команду.

«В Финляндии, Швеции и других странах не подписывают игроков КХЛ, пригласил бы российского игрока? Если не ошибаюсь, в КХЛ играет один финн, несколько шведов, словаков, американцев, канадцев. У меня не было причин думать об этом. Никаких предложений приехать к нам из России не было, и мы никого не искали», — приводит слова Валтонена Pravda.sk.

Напомним, ранее бывший депутат парламента Словакии Романа Табак обратилась к президенту Федерации хоккея Словакии Мирославу Шатану с просьбой включить игроков Континентальной хоккейной лиги в состав национальной команды на чемпионат мира — 2024.

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