Финский тренер словацкого клуба ответил на вопрос, пригласил бы он игрока из России

Главный тренер словацкого клуба «Дукла» финн Томек Валтонен ответил на вопрос, мог бы он пригласить игрока из России в свою команду.
«В Финляндии, Швеции и других странах не подписывают игроков КХЛ, пригласил бы российского игрока? Если не ошибаюсь, в КХЛ играет один финн, несколько шведов, словаков, американцев, канадцев. У меня не было причин думать об этом. Никаких предложений приехать к нам из России не было, и мы никого не искали», — приводит слова Валтонена Pravda.sk.
Напомним, ранее бывший депутат парламента Словакии Романа Табак обратилась к президенту Федерации хоккея Словакии Мирославу Шатану с просьбой включить игроков Континентальной хоккейной лиги в состав национальной команды на чемпионат мира — 2024.